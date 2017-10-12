Врио губернатора Псковской области назначен 42-летний Михаил Ведерников

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области 42-летнего Михаила Ведерникова. Российский лидер в четверг, 12 октября, провёл рабочую встречу с Михаилом Ведерниковым, в ходе которой информировал о решении назначить его врио главы региона.

В связи с заявлением Андрея Турчака о досрочном прекращении полномочий глава государства принял отставку губернатора Псковской области по собственному желанию. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, возглавляющий "Единую Россию", назначил Турчака исполняющим обязанности секретаря Генсовета партии.

Михаил Ведерников родился в городе Выборге Ленинградской области. Он выпускник Северо-Западной академии государственной службы Российской академии государственной службы при президенте РФ.

Михаил Ведерников был заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

12 октября президент РФ принял отставку 11 главы региона, который решил покинуть пост по собственному желанию.

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков после отставки обратился к жителям региона.