Губернатор Псковской области отправлен в отставку
12 октября 2017, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 12 октября, президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Псковской области.
Согласно последней информации, временно исполняющим обязанности губернатора назначен Михаил Ведерников. Как уточняет сегодня ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Андрей Турчак был освобожден от должности по собственному желанию.
Отмечается также, что Владимир Путин уже встретился с Ведерниковым и сообщил ему о новом назначении.