Губернатор Псковской области отправлен в отставку

В четверг, 12 октября, президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Псковской области.

Согласно последней информации, временно исполняющим обязанности губернатора назначен Михаил Ведерников. Как уточняет сегодня ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Андрей Турчак был освобожден от должности по собственному желанию.

Отмечается также, что Владимир Путин уже встретился с Ведерниковым и сообщил ему о новом назначении.