Павел Коньков обратился к жителям Ивановской области

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков обратился к жителям региона. Владимир Путин во вторник принял отставку Конькова и назначил врио губернатора Ивановской области Станислава Вознесенского.

Пресс-служба президента объявила, что Коньков ушел по собственному желанию. Экс-губернатор заявил, что уходит со своего поста, так как чувствует ответственность перед людьми за решение проблем области. Видеозапись размещена на сайте областного правительства.

"Принято кадровое решение, я покидаю пост губернатора Ивановской области. Позади девять лет работы в правительстве, из них четыре года — во главе региона. Были непростые годы: приходилось преодолевать кризис, реформировать ЖКХ, решать самые различные вопросы, обеспечивать стабильность социально-экономического развития области. Я всегда говорил и глубоко убежден, что избранный губернатор отвечает за всё перед избравшими его жителями и президентом Российской Федерации. Пожалуй, именно этот круг определенных задач и породил то решение, которое я принял", — сказал Коньков.

Председатель ивановской областной думы Виктор Смирнов отметил, что под руководством губернатора Павла Конькова Ивановская область прошла сложный кризисный период.