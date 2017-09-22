Трамп раскритиковал Facebook за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о том, что Россия якобы могла влиять на американские президентские выборы, размещая соответствующую рекламу в сети Facebook.

«Мистификации по России продолжаются, теперь в связи с рекламой на Facebook. А что насчёт полностью ангажированных и нечестных публикаций в СМИ в пользу бесчестной Хиллари (Клинтон)?» — написал Трамп в Twitter.

Ранее сообщалось, что Facebook сможет предоставить конгрессу США информацию о "российском вмешательстве" в президентские выборы в Штатах в 2016 году. Марк Цукерберг заявил, что Facebook передаст американским властям данные.

Дмитрий Песков прокомментировал сообщения социальной сети Facebook о размещении политической рекламы:"Мы не знаем, что такое Russiagate, тем более мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook".