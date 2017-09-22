Компания Facebook сможет предоставить конгрессу США информацию о "российском вмешательстве" в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

Основатель социальной сети Марк Цукерберг заявил, что Facebook передаст американским властям данные об объявлениях, которые были якобы куплены российскими агентами во время предвыборной кампании в США.

Компания считает возможным выявить на платформе своей соцсети эти рекламные объявления, которые размещались россиянами с целью повлиять на ход предвыборной кампании. По данным Facebook, для выявления будут использоваться новые методы и инструменты, - передает ТАСС.

Как отметил Цукерберг, Facebook уже несколько месяцев активно работает с Белым домом в расследовании "российского вмешательства" в выборы. По его словам, в компании "не выявили доказательств связи фейковых аккаунтов с российской рекламой" и передадут конгрессу полученные данные.