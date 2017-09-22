Песков: Кремль никогда не размещал политическую рекламу в Facebook

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения социальной сети Facebook о размещении политической рекламы, которую якобы оплатила Россия в период предвыбрной кампании президента США в 2016 году.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия никогда не размещала в социальной сети Facebook рекламу, которая так заинтересовала американские правоохранительные органы.

"Мы не знаем, что такое Russiagate, тем более мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook. И никогда этим не занимались. И никогда российская сторона не была к этому причастна", - заявил Песков.

О том, что к омпания Facebook сможет предоставить конгрессу США информацию о "российском вмешательстве" в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, сообщил основатель социальной сети Марк Цукерберг.