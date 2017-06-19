Ведущие западные СМИ интерпретировали как угрозу заявление российского Минобороны об атаке США на самолет ВВС Сирии. Сделан вывод, что Россия намерена сбивать американские самолеты в Сирии.

Минобороны РФ: "В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей". При этом "автоматически цели атаковаться не будут", пояснял РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

New York Post пишет, что это месть России за сбитый сирийский самолет. А телеканал Fox News назвал это угрозами России.

Возглавляемая Соединенными Штатами коалиция сбила самолет сирийских ВВС. Об этом сообщили в Минобороны Сирии. Уточняется, что инцидент произошел в районе города Ракка, который является "столицей" запрещенной в России группировки ИГ. Как стало известно, бойцы правительственной армии Сирии спасли летчика сбитого самолета ВВС САР Су-22 полковника Али Фахеда. Летчик находится сейчас в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Недавно стало известно, что возглавляемая Соединенными Штатами коалиция решила поменять места базирования своей авиации в Сирии.