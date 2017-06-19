Коалиция США передислоцирует свои самолеты в Сирии

Возглавляемая Соединенными Штатами коалиция решила поменять места базирования своей авиации в Сирии.

Об этом РИА Новости сообщил представитель коалиции. Он уточнил, что причиной передислокации самолетов стали недавние столкновения с проправительственными сирийскими войсками и российскими военными. Когда произошли эти столкновения, собеседник агентства не уточнил.

Накануне «Аргументы недели» писали, что коалиция сбила в районе Ракки самолет сирийских ВВС. Сегодня стало известно, что пилоту воздушного судна удалось спастись. В настоящее время летчик находится в медицинском учреждении, опасности для его жизни нет.