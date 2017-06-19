Сирийские военные спасли сбитого над Раккой летчика

Бойцы правительственной армии Сирии спасли летчика сбитого самолета ВВС САР Су-22 полковника Али Фахеда. Летчик находится сейчас в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Операция по его поиску была осложнена тем, что пилот приземлился вблизи позиций боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Они также разыскивали летчика. Другие подробности операции не известны.

Как сообщалось ранее, возглавляемая Соединенными Штатами коалиция сбила самолет сирийских ВВС.

Об этом сообщили в Минобороны Сирии. Уточняется, что инцидент произошел в районе города Ракка, который является «столицей» запрещенной в России группировки ИГ.

В Москве жестко отреагировали на действия коалиции. В российском Минобороны назвали их агрессией в отношении суверенного государства и объявили о выходе из соглашения с США о предотвращении воздушных инцидентов в небе над Сирией.