МИД Японии: Курилы - исконная японская территория

Ранее «АН-онлайн» сообщали о грядущих визитах в нашу страну премьер-министра Японии Синдзо Абэ. С президентом России японский премьер планирует обсудить совместную деятельность на Курилах и мирный договор.

Глава японского иностранного ведомства Фумио Кисида 7 февраля на митинге за возвращение северных территорий (то есть южная часть островов Курильской гряды) назвал эти земли "исконной территорией Японии", сообщает ТАСС.

Глава МИД Японии вместе с тем подчеркнул необходимость заключения мирного договора с Россией (он так и не заключен со времен Второй Мировой войны) и совместному с Россией развитию Курил, но согласно «новому подходу». Россия и Япония разрабатывают в данное время вопрос сотрудничества по развитию Курил, но конкретного плана пока нет, поэтому понятие «новый подход» применительно к этой теме звучит из уст главы МИДа Японии как-то «преждевременно».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно давал понять японской стороне, что Россия своими территориями не торгует и не разбрасывается.