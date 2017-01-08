Синдзо Абэ приедет в Россию, чтобы решить территориальный спор

Глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ планирует приехать в Россию в первом полугодии. Об этом японский премьер сообщил 8 января на встрече со своими сторонниками в провинции Ямагути, малой родине премьера.

Цель визита Синдзо Абэ обозначил четко: окончательно решить вопрос о принадлежности южнокурильских островов и заключить мирный договор (его нет между Японией и Россией со времен окончания Второй Мировой войны), передает ТАСС.

Японсикй премьер отметил, что приложит все силы для решения вопроса по спорным территориям. Ранее «АН-онлайн» сообщали о том, что большинство японцев были недовольны итогами переговоров Синдзо Абэ и Владимира Путина в декабре 2016 года.