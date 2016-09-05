Владимир Путин: Япония уже отказалась от спорных островов

На пресс-конференции по окончанию саммита G20 был затронут вопрос о «спорных территориях», на которые претендует Япония. Глава российского государства напомнил, что Япония однажды уже отказалась от спорных островов.

Япония во времена СССР могла получить два острова в свое распоряжение, но она отказалась от этого, передает агентство Reuters. Владимир Путин особо подчеркнул, что мирные соглашения с Японией – один из ключевых аспектов российской политики, но для реализации этих аспектов Россия не намерена "торговать территориями", в том числе и Курильскими островами. Путин, однако, заметил, что консенсус с Японией в этом вопросе возможен.