Иванка Трамп не позволила отцу подписать указ о дискриминации ЛГБТ

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер не позволили политику подписать указ по правам ЛГБТ-сообщества.

Семейная пара сделала так, чтобы проект, отменяющий указ президента Барака Обамы от 2014 года, запрещавший любую дискриминацию в отношении гомосексуалистов на рабочем месте, не попал на стол Дональда Трампа. Как уточняет издание Politico, ссылаясь на ряд источников, Иванка Трамп, которая является ближайшим неформальным советником президента США и Джаред Кушнер, являющийся официальным советником политика, заблокировали проект указа.

В течение последних нескольких дней неофициальный черновик документа находился в Вашингтоне и широко обсуждался.