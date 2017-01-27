Франсуа Олланд: президентство Трампа - вызов Европе

Риторикой против президента США занялись и европейские лидеры. 27 января президент Франции Франсуа Олланд признал, что политика нового главы Белого дома становится настоящим вызовом для Европы.

Французский лидер имеет в виду то, как Трамп дает советы Европейским лидерам. Поскольку советы Трампа часто справедливы, это не может не тревожить европейских «аборигенов» и они вынуждены осажать американского лидера, как это делает Олланд, когда говорит, что «Европа не нуждается в советах извне», сообщает RT.

Напомним, ранее «АН-онлайн» сообщали о планах Трампа реформировать НАТО и сократить американский контингент в Европе. Дональд критикует и политику Евросоюза по отношению к России и склонен отменить антироссийские санкции.