СМИ: Трамп готовится реформировать НАТО
22 января 2017, 22:12 [ «АН-онлайн» ]
//Политика
22 января 2017, 22:12 [ «АН-онлайн» ]
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