Трамп рассказал, в каком случае отменит санкции

Дональд Трамп, который уже через несколько дней вступит в должность президента Соединенных Штатов, поделился своими планами по поводу ограничительных мер, введенных в отношении России его предшественником.

Как заявил Трамп в интервью The Wall Street Journal, он не намерен отменять санкции по крайней мере в ближайшее время. Тем не менее он не исключает отмены их в будущем. По словам Трампа, если Россия окажет содействие в решении ряда вопросов, в том числе и в борьбе с терроризмом, сохранять ограничения не имеет смысла.

Ранее предшественник Трампа Барак Обама продлил санкции, срок которых истекал в марте, еще на год в связи с конфликтом на Украине.

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