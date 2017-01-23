Абэ рассказал о выраженном Путину сожалении из-за российских военных на Курилах

Синдзо Абэ раскрыл подробности состоявшихся в конце прошлого года переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Как рассказал глава японского правительства депутатам парламента, в разговоре с Путиным он выразил свое сожаление в связи с тем, что на Курильских островах усиливается военная группировка РФ. Абэ имел в виду, среди прочего, размещение на Курилах российских ракетных комплексов, против чего официальный Токио протестовал.

Напомним, Владимир Путин посетил Японию в декабре 2016 года. Стороны смогли договориться о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.