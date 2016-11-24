Япония: размещение ракет на Курилах получит соответствующий ответ

В четверг, японский министр иностранных дел Фумио Кисида заявил, что размещение береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" на Курильских островах Итуруп и Кунашир получит соответствующий ответ.

Глава МИД Японии отметил, что власти страны намерены принять меры в связи с тем, что Россия разместила на Курилах БРК. Кисида уточнил, что японское руководство придает данному факту серьезное значение, поэтому сразу после уточнения информации будет разработана адекватная реакция, передает агентство Киодо.

Напомним, ранее официальная газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" сообщила о том, что на Курильских островах были размещены ракеты. Предполагается, что личный состав "Бастиона" в скором времени проведет боевые учения.