Песков рассказал о невозможности убрать «Искандеры» из Калининграда

Россия не может вывести ракетные комплексы «Искандер» из Калининградской области, пока сохраняется неопределенность относительно военных планов Запада. Позицию Кремля в интервью BBC высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков имел в виду, прежде всего, размещение в Европе американской системы ПРО. Пока этот вопрос не будет решен положительно для России, «Искандеры» под Калининградом с боевого дежурства не снимут.

О том, что в Калининградской области размещены комплексы «Искандер», осенью прошлого года заявила американская разведка. Сразу же после этого сообщения были приведены в состояние боевой готовности вооруженные силы соседней Польши.