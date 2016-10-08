Американская разведка узнала о переброске «Искандеров» под Калининград

В Калининградской области в настоящее время размещаются ракетные комплексы «Искандер-М». Как сообщает Reuters, об этом стало известно разведке Соединенных Штатов.

Американцы гадают, что могло послужить причиной соответствующего решения Минобороны РФ. Одна из версий разведки США – российские власти, размещая «Искандеры» под Калининградом, хотят показать, что недовольны действиями НАТО, и продемонстрировать свою военную мощь.

Страны, граничащие с Калининградской областью (Польша и Литва), регулярно заявляют о том, что регион излишне милитаризирован. По словам представителей российского руководства, размещение систем вооружений в анклаве необходимо для обеспечения безопасности государства.

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