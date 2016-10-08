«Искандеры» под Калининградом испугали министра обороны Польши

Новость о переброске в Калининградскую область ракетных комплексов «Искандер-М» напугала Польшу.

Глава польского Минобороны Антоний Мачеревич сообщил, что вооруженные силы страны находятся в состоянии боевой готовности. По словам министра, Варшаву беспокоят действия России.

Как писали «АН-онлайн» ранее в субботу, о размещении «Искандеров» под Калининградом узнала разведка США. По одной из версий американцев, российская сторона решила таким способом продемонстрировать странам НАТО свою боевую мощь.

Антоний Мачеревич известен своими антироссийскими высказываниями. Он регулярно выступает с заявлениями о том, что Россия угрожает суверенитету Польши.