Администрация США станет публиковать зарплаты своих сотрудников

Доходы сотрудников новой американской администрации станут общедоступны, их будут публиковать на сайте Белого дома. Пока данная страница находится в стадии обработки, но вскоре она заработает.

На странице портала Белого дома сообщается, что данные о доходах госчиновников американской администрации станут поступать на портал по мере поступления соответствующих данных от Дональда Трампа, сообщает «Лента.ру».

Первое, что сделал Трамп после вступления в должность, это ограничил действие закона по медстраховке и убрал с сайта Белого дома страницы ЛГБТ-сообществ, информацию по изменению климата и по здравоохранению.