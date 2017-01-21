Трамп начал выполнять предвыборные обещания

Первый приказ по своей программе «100 дней» президент США Дональд Трамп уже подписал. Приостановлено действие программы медицинского страхования (Obamacare), которую ввел ушедший президент Барак Обама.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о предвыборных обещаниях Дональда Трампа. Тогда Трамп обнародовал свою программу «100 дней» - те действия, что он проделает в первые дни своего правления.

В первые часы работы президентом США Трамп уже выполнил первый пункт обещанного: приостановлена программа медстрахования населения, которую ввел Бара4к Обама. Нормативные требования к госучреждениям значительно снижены, что удешевляет страховку.

Трамп сразу повел себя как мудрый руководитель: реформа пока не отменена полностью, что вызвало бы большую путаницу, а лишь частично приостановлена.

Трамп обещает американцам, что рынок медицинского страхования станет свободным и открытым.