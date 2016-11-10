Стали известны претенденты на посты в администрации Трампа

В штабе избранного вчера президентом Дональда Трампа начали составлять список будущего кабинета министров и администрации. Стали известны первые имена тех, кто будут осуществлять госполитику в стране.

Как известно, вице-президентом станет губернатор Индианы Майкл Пенс. Советник Трампа, губернатор Нью Джерси Крис Кристи может стань новым генпрокурором страны. Он сам был претендентом в кандидаты от республиканцев, пока партия не сменила фаворита в результате праймериз. Впрочем, называют и другого претендента на названный пост: губернатора штата Арканзас Асу Хатчинсон.

Министром здравоохранения и соцслужб пророчат республиканца Бена Карсона либо губернатора Луизианы Бобби Джиндла. Также называют имена бывшего мэра Нью-Йорка (где большинство поддержало Клинтон) Рудольфа Джулиани и экс-конгрессмена палаты представителей Ньюта Гингрича. Правда, в сообщениях СМИ не уточняется, какие должности им предлагают.

Вопреки призывам Трампа к объединению страны и дружбе между партиями, ни одного представителя демократов или либертарианцев даже не предполагают в числе членов команды будущего президента. Но до официального вступления Трампа в должность ещё более двух месяцев, есть время подумать.

Читайте также:

Халк Хоган решил стать вице-президентом в команде Трампа

Команда Трампа: Клинтон тяжело больна и не может стать президентом