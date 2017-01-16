В Киев прибыл вице-президент США Джозеф Байден

В понедельник, 16 января, в Киев прибыл вице-президент США Джозеф Бйден.

Самолет политика уже приземлился в аэропорту Борисполя, где его встречала официальная делегация Украины с караваем. Как сообщает портал "Газета.Ru", далее Байден со своей командой направился на дальнейшие встречи с представителями власти. Уточняется, что на территории Украины были приняты серьезные меры безопасности.

Сначала вице-президент США встретится с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом, а далее у него запланирована встреча с президентом страны Петром Порошенко.