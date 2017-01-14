Американцы готовят массовые протесты против миграционной политики Трампа

Протестные акции по всей Америке запланированы и уже согласованы. Американцы 50 городов выйдут на демонстрации по всей стране, протестуя против ужесточения контроля над нелегальной миграцией.

Многотысячная акция пройдет 14 января (по московскому времени 15-го) примерно в полусотне городов США, сообщаетТАСС.

Известно, что так называемый "День действий" прокатится по всей Америке, на улицы выйдут преимущественно те, против кого администрация Трампа и готовит санкции: иммигранты из Мексики, правозащитники и региональные религиозные лидеры.