Северокорейская пресса в своих публикациях утверждает, что покушение на лидера страны Ким Чен Ына планирует совершить Южная Корея при поддержке спецслужб США. В операции будет задействовано до 2 тыс. человек.

Пресса КНДР утвержадет, что к планируемой Южной Кореей операции по устранению Ким Чен Ына присоединится спецназ США, сообщает «Лента.ру».

Северокорейские СМИ сообщают, что специальная группа по ликвидации Ким Чен Ына будет насчитывать до 2 тысяч человек, а командовать спецназом будут специалисты Южной Кореи.

Есть сведения, что спецотряд займется не только устранением северокорейского лидера, но и ликвидацией всего военно-политического руководства страны.

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что Ким Чен Ын 8 января отмечает свой день рождения и намеренно скрывает свой возраст.