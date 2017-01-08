Перебежчик: Лидер КНДР специально скрывает свой возраст

Бежавший в Южную Корею северокорейский дипломат продолжает свои откровения. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Южную Корею сбежал дипломат из Северной Кореи Тхэ Ён Хо, который многое рассказал.

Северокорейский перебежчик 8 января сообщил, что глава КНДР Ким Чен Ын празднует свой День рождения тайно, не афишируя свой возраст. Дело в том, что лидер Северной Кореи опасается проблем, которые могут возникнуть в его окружении, когда выяснится, что он лет на 30-40 моложе всех, кто находится при власти, передает RT.

Ким Чен Ын родился 8 января, но его точный возраст до сих пор остается тайной. Есть мнение, что он родился в 1982, либо в 1984 году.