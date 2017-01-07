Трамп: хорошие отношения с РФ - это благое дело

Избранный 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что налаживание хороших отношений с РФ - это благое дело.

Миллиардер подчеркнул, что исключительно дураки могут думать, что установка добрых отношений с Россией - плохая идея. На своей страничке в социальной сети твиттер Трамп отметил, что у США в настоящий момент и без того достаточно проблем во всем мире, чтобы усугублять их еще и в этой области.

В следующем посте политик заявил, что когда он станет президентом, РФ будет уважать Штаты значительно больше и, вероятно, обе стороны начнут работать вместе, чтобы решить наиболее актуальные проблемы.