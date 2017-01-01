Президент Южной Кореи отвергла все обвинения в ее адрес

Лучше поздно, чем никогда. Это первый внятный комментарий президента Южной Кореи Пак Кын Хе по поводу обвинений в ее адрес. Коррупционный скандал среди сподвижников главы страны разразился в октябре 2016 года.

Скандал в администрации президента Южной Кореи привел к импичменту Пак Кын Хе 9 декабря. Но сама президент не сдается. 1 января 2017 года Пак Кын Хе впервые после импичмента встретилась с аккредитованными журналистами, чтобы прокомментировать ситуацию.

Как и следовало ожидать, Пак Кын Хе отвергла все обвинения в свой адрес и сообщила, что чрезвычайно расстроена той искаженной информацией, которая поступает в СМИ. Президент пояснила, что все эти «искажения» произошли из-за того что одна ложь накладывалась на другую и в итоге получилась совсем неприглядная картина.

Тем не менее, Пак Кын Хе не сказала ничего, что бы могло данную картину как-то приукрасить.

Напомним, Пак Кын Хе винят в бездействии, которое позволило ее подруге Цой Сун Силь (она арестована) вмешиваться в дела государства и давить на крупные корпорации с целью получения отчислений в фонд, которым руководила сама подруга президента.