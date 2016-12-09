Президенту Южной Кореи объявлен импичмент

Импичмент Пак Кын Хе состоялся. За объявление недоверия президенту страны проголосовало 234 народных избранника в парламенте при достаточных 200. «Против» проголосовали 56 депутатов и двое воздержались.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о том, что в парламент Южной Кореи поступил законопроект от оппозиционной партии «Тобуро». Инициатива оппозиции была одобрена большинством парламента страны.

Напомним, Пак Кын Хе подозревают в покровительство коррупционерам, растрате госфонда и давлении на крупные корпорации. Прямых доказательств у прокуратуры нет, но следствие полагает, что президент не могла не знать, что творится в ее администрации.