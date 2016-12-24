В Совете Федерации объснили, зачем ЕС продлил санкции

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал возможную причину продления санкций Евросоюза в отношении России до конца июля следующего года.

По мнению сенатора, это было сделано, чтобы посмотреть, как выстроит свою политику американский президент Дональд Трамп после вступления в должность.

Пушков отметил, что, скорее всего, это последнее продление санкций. По мнению сенатора, обсуждение эффективности экономических ограничений в отношении России неизбежно вызвало бы раскол в Евросоюзе. Именно поэтому и было принято решение продлить санкции до середины лета, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу и посмотреть, какую политику выберет Трамп, поскольку вести политику ограничительных мер без США ЕС не может.

Читайте также:

МИД России по поводу санкций: Вашингтон утратил чувство реальности

См. все новости дня