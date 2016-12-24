В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали второе за последние три дня расширение санкций против РФ администрацией американского президента Барака Обамы.

В МИДе отметили, что такой шаг сигнализирует о полной утрате американскими властями чувства реальности, поскольку на фоне трагедий, произошедших в последнее время в Анкаре и Берлине, все здравомыслящие люди должны сплотиться против угрозы мирового терроризма.

В ведомстве также заявили, что решение о расширении санкций было ожидаемым, поскольку последние несколько лет администрация Обамы была крайне увлечена выискиванием способов нанести ущерб России. Однако такие “безрассудные действия” не могли в итоге не сказаться отрицательно и на самих США, считают в МИД РФ.



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