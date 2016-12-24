Президент США Барак Обама в минувшую пятницу распространил действие "закона Магнитского" на все страны мира.

Теперь санкции можно вводить против каждого государства, причастного к нарушению прав человека и коррупции. Уточняется, что президент США способен установить ограничения для любого иностранца, который, по его предположениям, ответственен за убийства, пытки и прочие серьезные нарушения международно признанных прав человека.

Как сообщает РИА "Новости", "закон Магнитского" также предусматривает блокировку активов или собственности, подконтрольных США. Действие этой нормы охватывает шесть лет.