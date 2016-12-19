Песков: Кремль никак не контактирует с командой Трампа

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент Кремль никак не контактирует с командой избранного 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Песков подчеркнул, что сейчас никаких контактов с командой выигравшего выборы миллиардера Трампа нет. Он также заметил, что в Кремле в связи с весьма плотным графиком не будут следить за голосованием выборщиков в США, сообщает в понедельник РИА «Новости».

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что он уже рассказывал о ежедневном количестве дел президента, вследствие чего можно сделать вывод, что времени на наблюдение за голосованием у политика нет. Песков добавил, что любая важная информация из США в Кремле будет мгновенно рассмотрена.