Владимир Путин поговорил с Трампом

Дональд Трамп, как оказалось, никого не обманывал: его телефонный разговор с российским лидером состоялся, сообщает пресс-служба Кремля. Сообщается, что Путин еще раз поздравил Трампа с победой.

Президент России Владимир Путин, поздравив Дональда Трампа с победой на выборах, выразил надежду, что Дональд воплотит в жизнь все, что он обещал американскому народу в ходе предвыборной кампании. Путин также отметил, что Москва готова сотрудничать с обновленной администрацией США на уровне равных партнеров, не вмешиваясь во внутренние дела друг друга и уважая суверенитет каждой стороны.

Участники переговоров отметили важность развития торгово-экономических связей между странами и важность объединения в борьбе против мирового терроризма.

Путин и Трамп договорились держать телефонную связь и в перспективе встретиться лично.



