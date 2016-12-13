Кремль рассказал об отношениях Путина с новым госсекретарем США

В Кремле прокомментировали одно из последних назначений, которое сделал избранный президент США Дональд Трамп. Речь идет о будущем госсекретаре Штатов.

Как уже сообщалось ранее, избранный американский лидер решил, что высокий пост должен занять Рекс Тиллерсон, возглавляющий крупнейшую частную нефтяную компанию. Одним из преимуществ кандидата Трамп назвал его огромный и успешный опыт по заключению крупных сделок с Россией.

В Кремле восприняли назначение Тиллерсона на должность госсекретаря положительно. Помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что данный кандидат хорошо знаком с российскими представителями и уже вел плодотворное сотрудничество. Также было отмечено, что у Тиллерсона и Путина налажены хорошие деловые отношения, сообщает rbc.ru.

В свою очередь глава МИД РФ назвал Тиллерсона прагматичным человеком. Сергей Лавров надеется, что именно это качество поможет ему в работе с Москвой.