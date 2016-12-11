Стало известно, что будет обсуждать Путин с японским премьером в Токио

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что визит российского лидера в Японию состоится 15 – 16 декабря 2016 года. Стали известны основные темы, которые на переговорах обсудят Владимир Путин и Синдзо Абэ.

Японские СМИ сообщают, что основных тем на переговорах станет три: двустороннее сотрудничество по развитию экономики на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи; ослабление визового режима и тема возврата Стране восходящего солнца нескольких островов Курильской гряды.

Прежде совместная российско-японская экономическая деятельность на Курильских островах вызывала у японской стороны опасения из-за того, что подобный бизнес может стать дополнительным доказательством российского суверенитета над этими землями.