Япония готова к заключению мирного договора с Россией

Накануне предстоящего в декабре визита президента России в Японию в СМИ снова подняли вопрос о заключении мирного договора между нашими странами. И, конечно же, о спорных островах Курильской гряды.

Как заявил генсекретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, договор не будет заключён, пока стороны не определят принадлежность островов Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. Однако пока Япония претендует на владение ими исключительно по условиям определения границ в 1855 году, невзирая на условия договора 1956-го. Российские руководители государства не готовы удовлетворить требования японских коллег.

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