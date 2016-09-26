Япония вновь заявила, что хочет уладить с Россией территориальный вопрос

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил с программной речью на пленарном заседании нижней палаты японского парламента. В первую очередь Абэ остановился на отношениях с Россией и США.

Японский премьер сообщил, что планирует в конце концов разрешить территориальный вопрос в отношениях с Россией, активизировав с ней сотрудничество, и напомнил, что он уже встречался по этому поводу с российским лидером.

Встреча Синдзо Абэ с Владимиром Путиным прошла в начале сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Руководители двух стран договорились активизировать двусторонние переговоры и решили встретиться в ноябре в Перу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В декабре предстоит визит президента России в Японию. Путин, в свою очередь, неоднократно давал Японии понять, что Россия не торгует своими территориями.