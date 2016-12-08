СМИ: результаты выборов в подмосковных Мытищах могут оспорить

Глава российского ЦИК возмущена вскрывшимися фактами в ходе прошедших выборов в подмосковных Мытищах. Элла Памфилова заявила, что итоги выборов будут оспорены, и ЦИК сделает все для наказания виновных.

Пока «мытищи-гейт» набирал обороты, вскрылись «несостыковки» и в выборной кампании других подмосковных регионов, пишет «МК».

Об отъеме голосов в пользу партии «Единая Россия» сообщил журналистам наблюдатель из Красногорского района Подмосковья, который работал на избирательном участке № 1241 18 сентября 2016 года.

Скандал вокруг результатов при голосовании в Мытищах начался после того, как член участковой избирательной комиссии № 1665 Татьяна Юрасова выявила противоречия между зафиксированными результатами в протоколах и теми, которые появились в итоге.