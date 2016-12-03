Керри передал Лаврову новые предложения по Алеппо

Американская сторона передала российским дипломатам новые предложения по урегулированию ситуации в сирийском Алеппо.

Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, встретившийся в Риме с госсекретарем Соединенных Штатов Джоном Керри, эти предложения значительно отличаются от тех, что Вашингтон выдвигал ранее. До настоящего момента усилия американского внешнеполитического ведомства были направлены на то, чтобы вывести из–под удара запрещенную в РФ группировку «Джебхат ан-Нусра». Новые же инициативы США, по словам Лаврова, «идут в русле подходов, давно отстаивающихся российскими экспертами».

Ранее в субботу «АН-онлайн» цитировали заявление Минобороны РФ, которое потребовало от Великобритании не мешать поставкам гуманитарной помощи в Алеппо. Также сегодня стало известно, что Россия использует для разминирования города роботов.