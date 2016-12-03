Если Великобритания сама не поставляет гуманитарную помощь в сирийский Алеппо, то пусть не мешает это делать другим. В таком ключе Минобороны РФ ответило на претензии Лондона к российской стороне.

Ранее глава кабинета министров Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в том, что она якобы препятствует поставкам гуманитарной помощи в сирийский город Алеппо. Представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков прокомментировал это заявление.

Российская сторона, которая активно снабжает освобожденных жителей Алеппо питанием и медикаментами, пока не встречала нигде гуманитарных грузов из Великобритании, сказал Конашенков. Если эти грузы есть, то Россия просит Британию объяснить, где они застряли. А если таких грузов нет, то пусть Лондон не мешает РФ их поставлять.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии активно снабжает сирийцев питанием, теплыми вещами и медикаментами. Если Британия желает помогать сирийцам, то все условия для этого есть, отмечает Минобороны РФ.