Минобороны РФ: гумпомощь в Алеппо от ООН - миф

Советник спецпредставителя ООН Ян Эгеланн заявил американским СМИ о гуманитарной помощи, которая якобы оказывается жителям освобожденной части Алеппо. В Минобороны РФ об этой помощи ничего не знают..

Странно, но о том, что якобы около 30 тысяч жителей Алеппо получают гумпомощь от ООН, в российском оборонном ведомстве ничего не известно, сообщает представитель ведомства Игорь Конашенков. При том, что офицеры Российского Центра примирения ежедневно доставляют освобожденным жителям Алеппо питание и медикаменты, они почему-то ни разу не встретили там грузы от ООН, о которых заявил советник спецпредставителя генсека ООН в Сирии Ян Эгеланн.

В Минобороны РФ подчеркивают, что Эгеланн много говорил о необходимости доставки гуманитарной помощи в Алеппо, но как только большую часть жителей города освободили, все разговоры о гумпомощи прекратились, а гуманитарные колонны от ООН так в Сирии и не появились.

В российском ведомстве надеются, что в ООН перейдут, наконец, от слов к делу.