В Минобороны России рассказали о том, что помощник спецпредставителя генсека ООН по гуманитарным вопросам, а также другие международные организации требовали допустить в районы Алеппо, которые удерживались боевиками, колонны с гуманитарной помощью. Однако после того, как восточную часть сирийского города зачистили от террористов, все они замолчали.

В связи с этим предполагается, что гуманитарная помощь вряд ли предназначалась мирным жителям. Не исключено, что она требовалась кому-то другому. Ведь именно сейчас, когда в районах восточного Алеппо уже нет боевиков, можно беспрепятственно доставить гумпомощь.

Также Минобороны РФ сообщает, что из районов, которые еще удерживают террористы, удалось вывести свыше пяти тысяч шестисот мирных жителей. Почти половину из них составляют дети. Всех спасенных граждан обеспечили временным жильем, одеждой и питанием. Также им оказывается медицинская помощь.