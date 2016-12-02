Как сообщает Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, победа в восточном Алеппо привела к неожиданному повороту событий. Террористы вдруг стали прекращать боевые действия и в других районах страны.

Напомним, что правительственные войска освободили от боевиков Хан аш-Ших, а также близлежащие населенные пункты. Террористы оккупировали город Хан аш-Ших около четырех лет назад. С тех пор они устраивали беспредел и держали в страхе местных жителей. С боевиками велись долгие переговоры, которые увенчались успехом. Террористы согласились сдать свои позиции, а также оружие и военную технику и покинуть город.

Также сообщается, что уже свыше трех тысяч боевиков и членов их семей вывезены из Хан аш-Ших в Идлиб.