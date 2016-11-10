Джихадистам казалось, что они попали в Ад, тем более, что так оно и было: за две минувшие ночи в Идлибе российские ВКС совершили целую серию воздушных налетов, фактически отрезав боевиков от их сил в Алеппо.

Террористы «Армии завоевания» исламистской коалиции «Джейш аль-Фатх» (террористические организации, запрещенные в РФ) - вот основная цель авиаударов ВКС, и она была достигнута, передает портал free-news.su.

Авиаудары наносились в основном по снабженческим каналам в Алеппо, крупным складам оружия, а также заводам по изготовлению взрывчатки. Изрядно досталось и центрам, где готовят террористов.

После тщательной разведки объектов боевиков с помощью беспилотников и анализа полученных данных в воздух поднялись эскадрильи Су-24М и Су-34, - каждая к своему объекту. Эта операция ВКС стала крупнейшей за последние девять месяцев. После 25 авиаударов всякое движение по дороге из Идлиба в Алеппо полностью парализовано.

ВКС уничтожили крупный склад с боеприпасами: звук взрыва слышали даже в столице провинции. В итоге исламисты остались без патронов и продуктов.