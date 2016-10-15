СМИ: При ударе российских ВКС в Сирии погибло 11 мирных жителей

В результате авиационного удара ВКС России по подконтрольному сирийской оппозиции населенному пункту Тырманин (в северной провинции Идлиб) погибли 11 мирных жителей, сообщает местное агентство Anadolu.

Представитель сил гражданской обороны Сирийской Арабской Республики Васик Харак сообщил агентству Anadolu, что еще 25 мирных жителей получили различные ранения и были доставлены в полевые госпитали, передает "Росбалт". В настоящее время жизни раненых ничего не угрожает.

В результате авиаудара российских ВКС был также уничтожен склад с медикаментами. В Министерстве обороны Российской Федерации эту информацию пока никак не комментируют.