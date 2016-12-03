Россия перебросила военных роботов для разминирования Алеппо

Роботизированные саперные комплексы «Уран-6» станут помощниками российских саперов, которые проводят разминирование освобожденных районов сирийского Алеппо. Роботы «Уран» уже разминировали Пальмиру.

Роботизированная техника отлично себя зарекомендовала при разминировании Пальмиры и теперь ей суждено поработать в Алеппо, передает «Лента.ru».

Комплекс «Уран-6» предназначен для работ как по разминированию в городских условиях, так и в горах. Робот-сапер – это гусеничная платформа с радиоуправляемым минным тралом, - имеется пять специфических насадок различного действия: различные тралы, фрезы и т.д.