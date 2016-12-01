Россия будет сбивать украинские ракеты около Крыма

Российские ПВО будут сбивать украинские ракеты, появившиеся в воздушном пространстве России. Минобороны РФ известило об этом пилотов с помощью системы оповещения и аэронавигационной информации NOTAM.

Так российские военные ответили на украинские NOTAM об установлении запретных зон для полётов «Симферополь» и «Одесса» в связи с проводимыми учениями. Причём, уничтожены будут не только сами ракеты, но также подвергнутся удару средства их запуска на территории Украины, говорится в сообщении. Уведомление получило номер в системе A3064/16 и действует сегодня до 14-30 по мск. Соответствующая нота передана Киеву, подтвердили в Кремле.

О планируемых ракетных стрельбах над морской территорией около Крыма Киев заявил ещё 25 ноября, издав соответствующие NOTAM. В ответ на протест России СНБО Украины ответило, будто бы Крым всё ещё украинская территория, и законные владельцы вправе делать на ней, что пожелают. Тем самым с одной стороны провоцируя открытый вооружённый конфликт, а с другой, поставив себя же в затруднительное положение с точки зрения имиджа. Если Крым их, то отменять стрельбы нельзя. Если российский, то необходимо во избежание ответного ракетного удара.

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